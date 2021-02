PM apreende drogas, prende várias pessoas e acaba com festa em meio à pandemia

No início da madrugada de domingo (21), a Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias informando sobre a ocorrência de uma festa em uma chácara localizada na rodovia BR-262, entre Araxá e Uberaba. A festa ocorria contrariando as medidas sanitárias preventivas relacionadas à Covid-19.

A PM montou uma operação sendo constatada a veracidade dos fatos. No local, foram abordadas diversas pessoas, sendo um jovem, de 27 anos, flagrado tentando dispensar dois invólucros de cocaína, seis pontos e meio de LSD e uma porção de haxixe.

Com dois outros indivíduos, de 22 e 29 anos, foram localizadas duas buchas de maconha e certa quantia em dinheiro. O responsável pela festa, um homem de 32 anos, foi identificado e em seus pertences foram localizadas duas porções de maconha e duas porções de cocaína petrificada.

Foram identificados no local um autor, de 32 anos, que estava em liberdade condicional, um autor, de 25 anos, que estava no regime aberto, uma autora, de 49 anos, que estava no regime semiaberto e um autor, de 30 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto, o qual foi cumprido e o autor preso.

No local foram apreendidas sessenta e oito latas de cerveja, as quais eram consumidas pelos frequentadores da festa, aproximadamente quarenta pessoas, dentre elas pessoas do grupo de risco (gestante), os quais não utilizavam máscara de proteção facial.

Os envolvidos foram presos em flagrante delito sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.