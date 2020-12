PM apreende dupla por envolvimento com o tráfico no bairro Alvorada

Na noite de ontem (1º), durante operação policial pela rua Uberaba, bairro Alvorada, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares abordaram dois autores, de 32 e 34 anos, ambos conhecidos no meio policial pela prática de tráfico de drogas. Com eles foram localizados dinheiro e celulares. Na residência dos autores foi aplicado o cão Apolo da ROCCA do 37ºBPM, sendo localizados:

– Uma balança de precisão;

– Um tablete pequeno de maconha;

– Duas lâminas de aço com resquícios de substância semelhante ao crack.

– Uma pedra maior de substância semelhante ao crack (que se fracionada, renderia cerca de 18 pedras do tamanho comumente comercializado);

– Um invólucro contendo 44 (quarenta e quatro) pedras pequenas picadas de substância semelhante ao crack;

– Oito pedras de substância semelhante ao crack de tamanho maior (renderiam aproximadamente 48 (quarenta e oito) pedras do tamanho usualmente vendido).

Diante do exposto, foi dado voz de prisão aos autores pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo todo o material apreendido.