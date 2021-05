PM apreende grande quantidade de drogas em operação de combate ao tráfico

Na noite de ontem (11), durante operação no bairro Santa Maria, a Polícia Militar realizou abordagem em um bar de propriedade de um homem conhecido no meio policial pelo envolvimento com drogas. No estabelecimento foram abordados o proprietário/autor, de 41 anos, e seu genro/autor (19 anos).

Questionado, o jovem entrou em contradição por diversas vezes sobre o endereço em que residia, gerando suspeitas. A Polícia Militar então deslocou até a residência desse autor, localizada no bairro Jardim das Oliveiras. No local o jovem confessou que o autor, de 41 anos, havia pedido para ele guardar um saco plástico e não sabia o que havia dentro.

O referido saco plástico foi localizado no quarto do autor, contendo:

– 18 (dezoito) invólucros de crack;

– 63 pedras de crack;

– 9 (nove) pinos de cocaína;

– Comprimidos de cafeína;

– Duas balanças digitais em pleno funcionamento;

– Certa quantia em dinheiro.

Continuando as buscas na residência foram localizados ainda:

– Aproximadamente três quilos de crack, os quais se divididos no tamanho usualmente comercializados, renderiam cerca de nove mil pedras de crack.

Diante dos fatos, os dois autores foram presos em flagrante sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com todo o material arrecadado.