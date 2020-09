PM apreende maconha no bairro Vila Mayor

Na noite de ontem (31), por volta das 18h, durante operação no bairro Vila Mayor, a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas.

Os policiais estavam na rua Filoteia Augusto dos Santos quando perceberam um homem saindo de uma mata em atitude suspeita. Ele estava com uma sacola plástica nas mãos e, ao perceber a presença policial, retornou correndo para a mata.

Foram realizadas buscas no local com apoio da cadela “Blush”. A PM localizou um pote de vidro com nove invólucros com maconha, pesando aproximadamente 200 gramas. Uma balança de precisão também foi apreendida. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o autor que evadiu.