PM apreende mais de 100 pedras de crack prende envolvidos durante operação na rua Pará

Na sexta-feira (6), por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma residência na rua Pará, em um alvo de denúncias acerca do tráfico de drogas, onde estaria ocorrendo uma briga.

Ao perceberem a presença da PM, vários indivíduos que estavam no imóvel tentaram evadir. No local, foi visualizado um indivíduo de 36 anos repassando duas pedras de crack para uma autora de 24 anos, sendo ambos abordados e o material apreendido. Foram procedidas buscas na residência deste autor, sobre o qual recaem denúncias da prática do tráfico de drogas, sendo localizados:

– 130 (cento e trinta) pedras de crack em tamanho menor e 03 (três) pedras de crack em tamanho maior;

– certa quantia em dinheiro;

– 03 (três) potes de creme de avelã e 1 pote de doce, que um autor de 31 anos havia furtado de um supermercado horas antes e trocado por drogas.

Diante do exposto, foi dado voz de prisão aos autores sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.