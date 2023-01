PM apreende mais de dois quilos de crack no bairro João Bosco Teixeira

Na noite de sábado (28), a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas no bairro João Bosco Teixeira. O flagrante veio após os militares receberem informações de que um veículo estaria transportando drogas para Araxá.

As equipes policiais encontraram o veículo na rua das Patativas, no bairro João Bosco Teixeira e realizaram a abordagem. Dentro do veículo estava o condutor, e após buscas, foram localizados dois tabletes de crack com peso de aproximadamente dois quilos, um tablete de maconha, duas balanças de precisão, um rolo de papel filme, seis cadernos de anotações sobre vendas de drogas, um cartão bancário, vários comprovantes de depósitos, um aparelho celular e uma certa quantia em dinheiro.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao autor de 34 anos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, assim como a droga e os materiais apreendidos.