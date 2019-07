PM apreende menor com réplica de arma de fogo

Na noite de ontem (30), por volta das 20h, durante patrulhamento pela rua Lazaro Severino Gomes, antiga PA 20, bairro Pão de Açúcar III, a PM apreendeu um menor com a réplica de uma arma de fogo.

Os policiais perceberam o menor infrator (15 anos) em atitude suspeita. Ao ser dada ordem para que o menor se colocasse na posição de busca pessoal, ele retirou a réplica de arma de fogo da cintura e jogou por cima do muro de uma casa,

Em seguida, o adolescente saiu correndo desobedecendo as ordens para que parasse. Todavia, o menor infrator foi alcançando pela guarnição da PM e apreendido.

Foi feito contato com a proprietária do imóvel, a qual autorizou a entrada no local. Na casa, os policiais apreenderam a referida réplica de arma de fogo.

O adolescente foi apreendido juntamente com o simulacro. De acordo com a PM, o adolescente já havia sido apreendido por roubo a um posto de combustível.