PM apreende menor por envolvimento com o tráfico de drogas

Na tarde de ontem (21), durante operação batida policial na rua Filoteia Augusta dos Santos, bairro Jardim das Oliveiras, a Polícia Militar prendeu um menor por envolvimento com o tráfico de drogas.

A guarnição avistou o suspeito mexendo em um certo local às margens da rodovia. Imediatamente foi feita a abordagem, nesse momento o infrator jogou uma bolsa no chão e fugiu rumo ao bairro Vila Maior.

Na bolsa, a PM apreendeu um tablete de maconha e duas balanças de precisão, além de um saco plástico, provavelmente com cocaína. Após os materiais ilícitos serem apreendidos, a guarnição deslocou em rastreamento no intuito de localizar o menor.

Durante as buscas, o menor foi encontrado em uma residência no Bairro Vila Maior. O adolescente, de 15 anos, foi apreendido em flagrante delito pelo crime análogo ao tráfico de drogas. Com o menor infrator ainda foi encontrada certa quantia em dinheiro.