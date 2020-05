PM apreende notas falsas em Araxá

Na noite de ontem (19), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Cincinato de Ávila em Araxá, local em que registrou a apreensão de notas falsas.

O solicitante relatou que dois autores, aparentando ter entre 16 anos e 20 anos, chegaram em seu estabelecimento comercial e realizaram uma compra no valor de R$ 30 pagando com uma cédula de R$ 50.

Após certo tempo eles voltaram e cada um fez uma compra no valor de R$ 17, pagando cada um com uma cédula de R$ 50.

Somente no período noturno, a vítima notou que as cédulas eram falsas. Foram aprendidas três cédulas falsas de R$ 50. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os autores do fato.

A Polícia Militar alerta os comerciantes que se atentem aos elementos de identificação das notas, evitando assim, que notas falsas sejam repassadas nos estabelecimentos comerciais.