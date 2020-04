PM apreende tablete de maconha no bairro Ana Pinto de Almeida

Na noite de ontem (7), durante operação realizada no bairro Ana Pinto de Almeida, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares flagraram dois indivíduos negociando drogas em via pública. Ao perceberam a aproximação da PM, um dos deles dispensou uma sacolinha plástica com maconha, a qual iria entregar ao usuário, adolescente infrator de 17 anos.

Por meio de mensagens no celular do adolescente, a PM constatou a negociação da droga com o autor de 20 anos. Diante da suspeita, foram realizadas buscas na residência do autor, onde foram localizadas mais uma porção de maconha, idêntica à dispensada por ele no ato da abordagem, uma balança de precisão, utilizada para pesagem da droga, um tablete grande pesando aproximadamente meio quilo (500g) de maconha, além de um aparelho celular.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas ao autor de 20 anos e realizada a apreensão do adolescente infrator/usuário. Todo material localizado foi apreendido.