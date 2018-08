PM apreende veiculo com documentação adulterada no Boa Vista

Na tarde de ontem (6), durante patrulhamento pela rua Pompilio Resende, bairro Boa Vista, a Polícia Militar abordou A.M.F. (42 anos), na condução de um Onix.

Durante a abordagem foi constatado que o veículo estava com as placas de identificação adulteradas. Os documentos do veículo também apresentavam sinais de adulteração constando a placa adulterada, em nome de outra pessoa.

Após consulta junto ao sistema informatizado, os militares verificaram uma sinalização de roubo para o carro.

Questionado quanto à origem do veículo, A.M.F. alegou que comprou o carro em Uberlândia por meio de um grupo de WhatsApp. Em troca do veículo Onix, ele teria dado um Citroen C4 e certa quantia em dinheiro.

O condutor disse que acreditava ter realizado uma transação lícita desconhecendo que o veículo fosse produto de furto. Face ao exposto, foi realizada a apreensão do veículo e dada voz de prisão ao motorista, o qual foi conduzido para a Delegacia.