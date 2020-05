PM localiza cinco crianças em situação de abandono e fome no São Geraldo

Foto: Marcelo Cadilhe

A Polícia Militar encontrou cinco crianças em situação de abandono, nesta terça-feira (26), no bairro São Geraldo. Os militares chegaram aos menores após denúncia via 190.

A PM deslocou até a residência, alvo da denúncia, local em que constatou a veracidade dos fatos. A casa estava extremamente suja. Os menores, com idades entre um e 14 anos, estavam sozinhos e com fome. De acordo com a PM, a criança de um ano não possuía registro de nascimento.

Diante da intervenção do solicitante, que é tio das crianças, vizinhos resolveram ajudar a limpar a casa, sendo as crianças retiradas do local e levadas para casa de conhecidos.

De acordo com testemunhas, as mães das crianças são usuárias de drogas. Elas ainda não foram localizadas. A PM também recebeu informações de que há um grande movimento de pessoas que procuram a casa para o uso de entorpecentes e programas de ordem sexual.

O Conselho Tutelar foi acionado para demais providências.