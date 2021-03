PM prende autor de furto após saques com o cartão de idoso

Na tarde de ontem (22), uma vítima, de 79 anos, procurou a Polícia Militar relatando que haviam subtraído certa quantia em dinheiro de sua conta bancária, por meio de dois saques.

Foi constatado que os saques haviam sido realizados no caixa eletrônico de um supermercado no bairro Urciano Lemos. Diante do exposto, a Polícia Militar deslocou até o referido supermercado para verificar as imagens do circuito de câmeras, sendo identificado pela vítima o autor dos saques: um indivíduo de 35 anos, que havia prestado serviços na residência da vítima.

Após diligências, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o autor em sua residência no bairro Bom Jesus, o qual confessou ter efetuado os saques tendo em vista que o cartão do banco e a senha encontravam-se sobre uma mesa da residência da vítima, com fácil acesso.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.