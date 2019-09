PM prende autor de furto de celular em centro comercial

Na noite de ontem (12), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em um centro comercial localizado no Centro, local em que registrou um furto.

A vítima disse que trabalha como vendedor ambulante e deixou seu aparelho celular carregando em uma tomada na entrada do centro comercial. O vendedor precisou se distanciar do aparelho e quando voltou percebeu que havia sido furtado.

Por meio de imagens do circuito interno, a PM constatou uma pessoa furtando o aparelho.

O segurança do local relatou que foi procurado por um cliente alegando que um indivíduo havia esquecido alguns documentos no banco de entrada do estabelecimento, sendo verificado pelas imagens que seria o mesmo autor do furto.

O autor foi identificado como L.C.F.A. (37 anos), tendo retornado no local para buscar seus documentos. Neste momento, a Polícia Militar o notificou de que sua ação havia sido gravada. Ele confessou o crime a indicou o local em que o aparelho estava.

Diante do fato o autor foi preso em flagrante delito e o material recuperado.