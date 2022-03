PM prende autor de furto em construção no bairro Santa Maria

Um homem foi preso na última sexta-feira (25), após furto no bairro Santa Maria. A Polícia Militar foi acionada, sendo informada que um indivíduo suspeito estaria rondando as residências do bairro.

As guarnições compareceram ao local e localizaram o homem que havia pulado o muro de uma construção. Em contato com proprietário, a PM verificou o furto de várias fiações e outros objetos, sendo localizado um saco com fios e uma serra elétrica.

O autor foi flagrado, por meio de câmeras de segurança, cometendo outros furtos. Neste sentido foi dada voz de prisão ao autor que foi conduzido ao delegado de plantão.