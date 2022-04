PM prende autor de furto em estabelecimento comercial no Santa Luzia

Na tarde de ontem (25), a Polícia Militar foi acionada na avenida João Paulo II, bairro Santa Luzia, local em que um homem teria entrado e um estabelecimento comercial e furtado um aparelho celular.

No local, a vítima (39 anos) informou que o autor aproveitou sua distração e furtou seu aparelho celular da marca Motorola, evadindo em seguida. Após verificação das imagens do circuito interno, foi possível identificar o autor, sendo este localizado e abordado na avenida Amazonas.

Após proceder à busca pessoal foi localizado o aparelho celular furtado já sem o chip.

Diante do fato, o autor de 32 anos foi preso e encaminhado ao delegado de plantão juntamente com o objeto do crime. O autor é oriundo da cidade de Pirapora (MG) e estaria de passagem na cidade de Araxá.