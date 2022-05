PM prende autor de furto que já era procurado pela Justiça

Na tarde de ontem (1o), a Polícia Militar foi acionada na rua Ipiaó, local em que foi noticiado um furto a residência. A vítima, de 32 anos, relatou que durante a noite teve vários pertences furtados e que teria informações do paradeiro do autor.

De posse dos detalhes e características do autor, foi realizado intenso rastreamento pelo bairro Alvorada, onde a guarnição logrou êxito em encontrá-lo com os objetos furtados. A PM recuperou um par de tênis, duas extensões de fios elétricos, uma coqueteleira de metal, um frasco de perfume, uma caixa de som marca JBL, uma smart TV de 55 polegadas, um computador completo com CPU e monitor, um vídeo game Xbox, entre outros itens pessoais.

Ao realizar consulta no sistema informatizado, foi constatado que o autor era foragido da Justiça, sendo este preso e encaminhado ao Delegado de plantão.