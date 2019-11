PM prende autores por roubo e receptação

Na noite de ontem (5), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Fertiza, local em que havia ocorrido um roubo. No local, a vítima, uma jovem de 18 anos, relatou que transitava pela rua Joaquim Teodoro da Silva, próximo ao Buracanã, quando foi abordada por um homem armado com uma faca.

O homem anunciou o roubo e exigiu seu telefone celular. Após o crime, o autor fugiu. De posse das características do autor foram iniciados rastreamentos e, em uma rápida ação, com apoio da equipe do vídeo monitoramento, o criminoso foi localizado.

Ele foi identificado como J.S.B. (31 anos). O autor confessou ser o autor do crime e indicou onde havia trocado o aparelho por drogas. Na residência do autor, localizada no bairro Pedro Pezzuti, a equipe policial apreendeu a faca utilizada no crime.

Em sequência, o autor indicou uma residência situada na rua José Pereira Vale, bairro Novo Santo Antônio, local em que havia trocado o aparelho celular da vítima por drogas. Na residência, foi abordado o autor da receptação W.V.M. (21 anos) e localizado o aparelho celular da vítima, o qual teria sido trocado por uma pedra de crack de tamanho bem maior do que o convencionalmente comercializado. De acordo com a PM, o autor W.V.M. já respondeu processo judicial por tráfico de drogas.

A PM ainda relacionou o autor a outro roubo ocorrido no dia 2 de novembro. Por este motivo, a Polícia Militar deslocou até a residência da vítima de tal registro, uma jovem de apenas 14 anos. Ela reconheceu J.S.B. como autor do roubo.

Diante dos fatos, os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.