PM prende autores com diversos tipos de drogas

No domingo (22), por volta das 23h, durante realização de operação policial no bairro Santo Antônio, a Polícia Militar visualizou um mototaxista transitando pela avenida Wilson Borges, o qual foi abordado e com ele localizada uma sacola plástica contendo um tablete médio de maconha.

Segundo o mototaxista de 34 anos, recebeu um pedido de corrida na rua Antônio Pereira dos Santos, onde um rapaz lhe passou a sacola apreendida para ser entregue a uma adolescente no bairro Jardim Europa 3.

A Polícia Militar deslocou até o endereço do indivíduo que solicitou a corrida, onde foram atendidos por um autor de 22 anos, o qual se encontrava bastante nervoso com a abordagem policial. Na residência foi localizada certa quantia em dinheiro, sendo que o autor negou que tivesse feito contato com o mototaxista.

A Polícia Militar também compareceu no endereço do bairro Jardim Europa 3, onde foram recebidos por um homem de 43 anos, pai e represente legal da adolescente para qual a droga havia sido enviada. A adolescente se encontrava no local e confirmou que fez contato com um indivíduo para solicitar uma porção de maconha, tendo solicitado a corrida no mototáxi e indicado o endereço onde seria retirada a encomenda, porém, seriam apenas 25 gramas de maconha, a serem pagos posteriormente.

Diante das informações, a Polícia Militar compareceu na residência do indivíduo que teria enviado a droga, o qual informou que o restante da droga estava escondido dentro do veículo Ford Ka de propriedade de sua irmã, que se encontrava estacionado na garagem da residência.

No interior do veículo foram localizados uma barra prensada de maconha, pesando aproximadamente 190 gramas, 14 tabletes de substância de maconha, duas porções de maconha embaladas em sacos plásticos, duas balanças de precisão digital em funcionamento, um invólucro plástico contendo uma porção de “escama”, vários sacos plásticos utilizados para embalagem das drogas, três invólucros plásticos contendo cristais de “md”, dois invólucros plásticos contendo 21 comprimidos de ecstasy, um invólucro plástico contendo pequena quantidade de cocaína, um invólucro plástico contendo oito pontos de LSD e um simulacro de pistola.

Segundo relato do autor de 20 anos, ele e o autor que entregou a encomenda ao mototaxista compraram aproximadamente 500 gramas de maconha e certa quantidade de droga sintética de um indivíduo, para ambos venderem e quitarem a dívida posteriormente.

Os aparelhos celulares da adolescente, bem como dos autores foram apreendidos. Os autores de 20 e 22 anos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de droga e corrupção de menores para a pratica de crimes, sendo conduzidos juntamente com todo material arrecadado.

Homem é preso na Vila Guimarães por dirigir embrigado

No sábado (21), por volta das 10h, durante Operação Lei Seca na Vila Guimarães, a Polícia Militar abordou um veículo GM Corsa Wind, sendo observado que o condutor de 29 anos apresentava visíveis sinais de embriaguez.

O condutor realizou o teste do etilômetro, obtendo resultado de 0,99 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), configurando infração de trânsito.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao condutor e o automóvel foi apreendido e removido do local, sendo lavradas as autuações de infração de trânsito pertinentes.

Homem é preso por tráfico no Salomão Drummond

Na sexta (20), por volta das 22h, durante Operação Antidrogas no bairro Salomão Drummond, a Polícia Militar visualizou um indivíduo de 18 anos em atitude suspeita, o qual ao perceber que seria abordado jogou ao solo um invólucro contendo cocaína.

O autor foi abordado e durante a busca pessoal foi localizado dinheiro em sua posse. Na residência do autor foram localizados dinheiro e maconha.

Durante a ocorrência, foi visualizado um veículo VW SpaceFox em atitude suspeita passando pelo local, sendo o condutor de 32 anos abordado e constatado que este havia feito contato com o outro autor para adquirir o invólucro de cocaína apreendido no ato da abordagem. Com este autor foi apreendido dinheiro.

Diante dos fatos, o autor de 18 anos recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, o outro autor foi conduzido para mais esclarecimentos, e dois aparelhos telefônicos apreendidos juntamente com o restante do material arrecadado.

Moto furtada no João Ribeiro

No domingo (22), por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada por uma vítima que relatou que havia estacionado sua moto Honda CG 150 Titan ESD, placa HCR-7170, na rua Donato Pinheiro Santos, bairro João Ribeiro, por volta das 4h30. Ao acordo por volta das 10h, notou que a mesma havia sido furtada. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o(s) autor(es) do fato.

Adolescentes são apreendidos com maconha e crack

No domingo (22), por volta das 3h, a Polícia Militar deslocou até a rua Imbiaçá, na Vila Rica, onde estava ocorrendo uma perturbação do sossego.

No local, os militares depararam com dois autores de 18 e 19 anos, três adolescentes infratores todos de 17 anos, e mais um indivíduo magro, jovem, cútis parda, estatura mediana, trajando blusa de cor escura, o qual evadiu antes da abordagem.

Durante as buscas pessoais, foram localizados com os abordados certa quantia em dinheiro, uma bicicleta de cor vermelha com banco preto da marca Totem Saddle Vadem, contendo escondido dentro do pedal três buchas de maconha, um aparelho celular Motorola Moto G7M, no chão foram localizadas três buchas de maconha e um invólucro contendo 12 pedras de crack, um aparelho telefone celular da marca Xiaomi 8 Whit, e duas garrafas de bebida alcoólica e três frascos de tinta.

Diante do exposto, os infratores foram apreendidos juntamente com os materiais arrecadados.