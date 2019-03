PM prende autores com droga após desentendimento no Padre Alaor

Na tarde de ontem (20), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Padre Alaor, local em que havia ocorrido um desentendimento entre um casal de idosos e três pessoas, sendo duas adolescentes de 15 e 17 anos e o autor M.A.F. (31 anos).

De acordo com a PM, o trio ameaçou o casal de morte e foram arremessados pedras e tijolos em direção dos idosos. Umas das pedras danificou a lataria do veículo do casal que estava estacionado. Posteriormente, os envolvidos retornaram à porta da casa da vítima, lançaram pedras na residência fazendo novas ameaças de morte e evadiram em seguida.

A Polícia Militar realizou rastreamentos logrando êxito em localizar os envolvidos em um pequeno cômodo na rua José Ribeiro. No local foi encontrada uma bucha de maconha, uma caixa de fósforo cheia de maconha, dentre outros objetos de procedência duvidosa, bem como uma faca de cabo branco com aproximadamente 30 centímetros de lâmina, além de um rolo de plástico, provavelmente usado para embalar as drogas.

Ressalta-se que o autor M.A.F. e uma das adolescentes já possuem passagem por tráfico de drogas. Diante ao exposto, os três envolvidos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.