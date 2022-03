PM prende autores de arrombamento e furto em estabelecimento comercial no Centro

Na madrugada de hoje (11), foi noticiado pela equipe do Videomonitoramento Municipal, que um indivíduo, teria arremessado algo na porta de vidro de um estabelecimento comercial na Avenida Vereador João Sena, adentrando ao comércio e após algum tempo evadiu correndo.

Foi também visualizado que havia outro indivíduo em apoio. Durante diligências, novamente foi verificado pelo Videomonitoramento, que outro indivíduo (43 anos) adentrou o estabelecimento, o qual foi abordado dentro do comércio com itens furtados do local, sendo eles, duas garrafas de pinga, um corote e dois potes de palmito.

Após a prisão do autor, os outros dois indivíduos (34 e 21 anos) foram abordados nas imediações do terminal rodoviário, os quais confessaram o arrombamento ao estabelecimento, porém não subtraíram nada, tendo em vista que não havia dinheiro em caixa.

Os três autores receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Delegado de plantão, juntamente com os materiais apreendidos.