PM prende autores de extorsão e recupera veículo

Na tarde do último domingo (10), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma fazenda na zona rural de Araxá, onde os funcionários estavam desconfiados de um veículo que estaria atolado às margens de um cafezal, sendo que o condutor teria pedido ajuda e dito que estava em uma cachoeira e havia se perdido.

A PM abordou o veículo suspeito e identificou um autor, de 21 anos. Ele que confessou que havia roubado o carro e que as vítimas estavam no meio de um matagal. Foram realizados rastreamentos, sendo localizadas as três vítimas do sexo feminino de 50, 42 e 36 anos.

Um segundo autor, de 21 anos, teria evadido. Porém foi localizado às margens da BR-262. Este autor relatou que já havia trabalhado para uma das vítimas como servente de pedreiro.

O criminoso relatou que arrombou a residência das vítimas no bairro Fenícia em Araxá e as rendeu usando uma faca. Após exigir e subtrair certa quantia em dinheiro, os autores colocaram as vítimas no próprio carro e evadiram pela BR-262 sentido à cidade de Uberaba. Eles entraram em uma estrada de terra com intuito de transferirem dinheiro das contas das vítimas, mas acabaram atolando o carro. Os autores não conseguiram fazer as transferências por falta de internet no local.

Com eles foram localizados: certa quantia em dinheiro, dois celulares, três anéis e um par de brincos. O celular de uma das vítimas foi localizado no meio da mata. Os dois autores, naturais do Estado de São Paulo, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.

O carro das vítimas foi removido e duas facas utilizadas na ação delituosa foram apreendidas.