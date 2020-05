PM prende autores de furto em estabelecimento comercial

Nesta quarta-feira (20), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um estabelecimento comercial situado no Centro de Araxá, local em que foi registrado um furto.

Segundo a funcionária, ao chegar no trabalho, deparou com a porta de entrada aberta e o caixa danificado, constatando o furto de certa quantia em dinheiro.

Por meio do circuito de câmeras do local foi possível identificar o autor. Após diligências, o homem de 28 anos foi localizado na companhia de uma mulher em uma residência no bairro Pão de Açúcar.

O irmão do autor estava na residência e o reconheceu nas imagens do furto. No local, foram encontradas as vestimentas e calçado utilizados na ação delituosa.

A mulher (34 anos) disse que passou parte da noite com o autor e que teriam feito uso de drogas. Diante do exposto, o autor foi preso em flagrante delito juntamente com a autora, sendo todo material apreendido.