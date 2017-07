PM prende autores de roubo no bairro São Geraldo

A Polícia Militar prendeu dois bandidos suspeitos de furto no bairro São Geraldo, nesta terça-feira (11). O crime foi registrado na rua Alagoas. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos roubaram um veículo Fiat/Punto de cor branca, placa OPF-4937, três televisores, uma impressora e vários outros objetos de uso pessoal.

Os militares deslocaram para a saída da cidade, sentido BR-452. A PM fez um cerco/bloqueio na cidade de Perdizes. Os bandidos no carro roubado e no veículo utilizado no crime perceberam a ação policial.

Eles desviaram da abordagem por uma estrada de terra, mas foram acompanhados pelos militares. Os bandidos perceberam que seriam alcançados e tentaram fugir a pé.

Dois deles foram pesos na hora. O terceiro autor estava armado, disparou contra os policiais e conseguiu seguir a fuga por um matagal.

Os veículos foram apreendidos e todo material furtado recuperado. O veículo Honda/Fit estava utilizando placas HJL-8199, que seguem apreendidas por adulteração.

Os autores R.S.S. (27 anos) e R.C.S.S. (26 anos) foram presos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.