PM prende autores por envolvimento com o tráfico no bairro Tiradentes

Na noite de ontem (7), durante operação no bairro Tiradentes em Araxá, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A PM abordou dois homens, de 21 e 36 anos, em atitude suspeita, no lado externo de uma residência.

O suspeito, de 36 anos, conhecido no meio policial pelo envolvimento com drogas, estava com materiais de procedência duvidosa. Entretanto, ele negou que trocaria os materiais por drogas.

No imóvel onde reside o suspeito, de 21 anos, foram abordadas duas adolescentes, de 16 e 17 anos, e um jovem de 18 anos. Elas estavam em um cômodo que apresentava forte odor de maconha.

Durante buscas no imóvel foram localizadas uma bucha e uma barra grande de maconha. Diante dos fatos, os abordados foram presos/apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com o material arrecadado.