PM prende casal e apreende drogas em pensão no Centro

A Polícia Militar compareceu em uma pensão no Centro, na última sexta-feira (10), local em registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares abordaram a autora R.R.S. (40 anos) e localizaram um saquinho com 91 pedras de crack perto da mulher.

Em outro quarto, a PM abordou J.D.S. (24 anos). Com ele, os militares encontraram um rolo de papel alumínio e um copo plástico com diversos pedaços de alumínio picado idêntico ao material que embalava a droga apreendida.

O autor não soube explicar o que tal material fazia em seu quarto. Ante as evidências e materiais apreendidos os autores foram conduzidos à Delegacia para as providências cabíveis, juntamente com o material apreendido.