PM prende casal por envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

Um casal foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no último sábado (21). A Polícia Militar realizava operação antidrogas quando recebeu informações de o autor J.A.S.A. (36 anos) estaria traficando cocaína em seu bar no Centro de Araxá. Ainda segundo a denúncia, ele estaria armado e ameaçando terceiros.

Diante das informações, a Polícia Militar iniciou rastreamentos logrando êxito em localizar o autor em companhia da esposa. Durante as buscas, foram localizados no veículo dos autores três papelotes de cocaína, além de certa quantia em dinheiro.

No citado bar foram localizados mais 60 invólucros plásticos com cocaína, idênticos aos localizados no veículo. No bar, a PM também localizou uma máquina de jogo de azar.

Indagado a respeito da suposta arma de fogo, o autor disse que a arma estava em um rancho. A PM foi até o local e realizou a apreensão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores, sendo conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.