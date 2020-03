PM prende condutor inabilitado por direção perigosa

Na noite de ontem (25), durante operação no bairro Guilhermina Vieira Chaer, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de trânsito.

Os policiais perceberam uma grande quantidade de fumaça e som alto de aceleração veicular em via pública. A equipe flagrou um Chevette “arrastando” pneus com exibição de manobra perigosa mediante derrapagem e frenagem com deslizamento.

Foi procedida a abordagem e verificado que o veículo era conduzido por um indivíduo de 26 anos, o qual era inabilitado. Além disso, o veículo não estava devidamente licenciado.

Diante dos fatos, foram realizadas as autuações de infração de trânsito, o veículo foi removido ao pátio credenciado pelo Detran e o condutor recebeu voz de prisão em flagrante delito.