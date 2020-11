PM prende condutores que estavam sob efeitos de álcool e droga

Na terça (10), por volta das 10h, a Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer na rua Belo Horizonte, Centro, onde havia um homem muito embriagado tentando sair do local dirigindo um veículo.

A PM logrou êxito em abordar o condutor de 47 anos, que apresentava fortes sintomas de embriaguez. Segundo testemunhas, o autor chegou ao local dirigindo uma caminhonete S10 e após tomar um café numa padaria retornou ao veículo.

O autor foi convidado a realizar o teste do etilômetro, sendo constatado o crime de trânsito. Diante do exposto, o autor foi preso e o veículo removido ao pátio credenciado do Detran.

Na nesta quarta (11), por volta da 1h, a Central de Videomonitoramento flagrou um veículo Celta transitando em zigue-zague pela avenida João Paulo II, chegando a subir no passeio.

De imediato, a PM compareceu ao local e abordou o veículo. O condutor de 33 anos apresentava fortes sinais de estar sob efeito de droga, sendo imobilizado devido seu estado de euforia e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento Municipal, onde foram constatados sintomas de dependência psicoativa.

Foi constatado também que o condutor era habilitado apenas na categoria A, sendo o veículo removido. Na residência do autor, foi localizada uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro.

Ressalta-se que o autor já é conhecido no meio policial e possui várias passagens por tráfico de drogas. Diante dos fatos, ele foi preso e o material apreendido.