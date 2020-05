PM prende dois jovens por envolvimento com o tráfico de drogas

Na tarde de ontem (17), durante patrulhamento pela rua Totonho Pereira, bairro Santo Antônio, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A equipe da PM abordou uma motocicleta com dois ocupantes. Foi possível notar que o passageiro de 23 anos demonstrava nervosismo com a abordagem, vindo a declarar que em sua casa havia drogas.

Durante buscas na residência do autor/passageiro foi localizada uma porção média de maconha, um tablete da mesma droga e certa quantia em dinheiro.

Também foram realizadas buscas na residência do autor/condutor de 22 anos. O trabalho contou com o apoio do cão Apollo. A PM localizou uma bucha de maconha, certa quantia em dinheiro, duas balanças de precisão, dois capacetes e dois aparelhos celulares.

De acordo com a PM, o jovem (22 anos) já cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas e possui outras passagens pelo mesmo fato no município de Uberlândia. A motocicleta foi apreendida e os dois autores presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.