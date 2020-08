PM prende dupla por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (19), durante operação antidrogas no bairro Jardim Europa V, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico.

Os militares estavam verificando uma denúncia quando abordaram um veículo, ocupado por dois suspeitos. A equipe policial flagrou o passageiro saindo do carro e caminhando até um terreno baldio. Ele deixou algo no local e tentou fugir, mas foi abordado.

Com o autor (22 anos) foi localizado um pequeno tablete de maconha e certa quantia em dinheiro. O veículo também foi abordado e o condutor (52 anos) identificado, estando de posse de certa quantia em dinheiro.

Foi constatado que o objeto deixado no terreno baldio se tratava mesmo de tabletes de maconha.

Foram realizadas buscas na residência do autor de 22 anos. Na casa a PM apreendeu:

– uma balança digital em condições de uso;

– certa quantia em dinheiro;

– um rolo de papel filme, usado para embalar a droga;

– um tablete maior de maconha.

No estabelecimento comercial do autor de 52 anos foi localizado um tablete de maconha. Diante dos fatos, o veículo usado na ação criminosa foi removido e os autores presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material arrecadado.