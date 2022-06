PM prende foragido da Justiça e autor por porte de arma branca

Nesta sexta-feira (10), a Polícia Militar realizou operação no bairro Salomão Drummond, com vistas à prevenção aos crimes violentos, especialmente homicídios. Na ocasião, foram abordadas indivíduos em atitude suspeita, onde após consultas, foi constatado um mandado de prisão para um dos abordados. Diante do exposto, o foragido da Justiça foi preso e encaminhado ao Delegado de plantão. Foi realizada ainda, a prisão de outro autor. No momento da busca pessoal, estava portando várias armas brancas e de posse de uma pedra de crack.