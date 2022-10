PM prende foragido da Justiça no bairro Max Neumann

Na noite de ontem (24), por volta das 19h, durante a realização de operação no bairro Max Neumann, a Polícia Militar prendeu um homem foragido da Justiça.

As guarnições visualizaram o suspeito que trafegava em via pública, e ao perceber que seria abordado, o mesmo evadiu do local, sendo perseguido e contido pelas equipes. Após consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, de 21 anos.

Foi dada a voz de prisão e o foragido foi encaminhado ao delegado de plantão.