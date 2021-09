PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Na noite de ontem (9), a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que havia uma caminhonete em uma estrada de terra na rodovia BR-146, em atitude suspeita. A guarnição policial deslocou para o local e deparou com a caminhonete saindo da estrada vicinal e acessando a rodovia BR-146.

Foi dada a ordem de parada, mas o condutor não obedeceu. Ele saiu pela rodovia sentido Patos de Minas. Após alguns quilômetros, a equipe policial visualizou um objeto sendo lançado pela janela do veículo.

Durante a abordagem, foi encontrada uma espingarda dentro da caminhonete, a qual pertencia a um dos ocupantes, de 40 anos de idade, sendo apresentada a documentação da arma. Também estava no carro um cinto com 23 munições calibre 20, pertencentes a mesma pessoa.

Após diligências para averiguação do objeto que fora jogado pela janela da caminhonete, verificou-se ser uma espingarda calibre 20, juntamente com outro cinto com 26 munições de calibre 20. Ainda em vistoria no veículo, foram localizadas 15 munições de calibre 38, além de um revólver calibre 38 escondido debaixo do banco do motorista. De acordo com a PM, a propriedade era do condutor, um homem de 39 anos, que não apresentou documentação.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao condutor por porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos foram encaminhados ao delegado de plantão para esclarecimentos.