PM prende jovem com crack no bairro São Geraldo

Na noite de ontem (13), durante patrulhamento pela rua Pará, bairro São Geraldo, a Polícia Militar prendeu um jovem suspeito de tráfico de drogas.

Os policiais visualizaram o autor I.W.S. (18 anos), o qual é bastante conhecido no meio policial. Ao perceber a aproximação da viatura, o autor tentou fugir, mas foi abordado.

A PM encontrou duas pedras de crack em uma trilha onde o autor estava. Se as pedras fossem fracionadas poderiam render 30 pedras do tamanho usualmente comercializado.

Com o autor, que não exerce nenhum trabalho remunerado, foi localizada certa quantia em dinheiro. Ele não soube explicar a procedência do valor. Na residência do jovem, os militares encontraram saquinhos para embalagem de drogas e uma bucha de maconha. O autor foi preso e os materiais apreendidos.