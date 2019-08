PM prende jovem suspeito de tráfico de drogas no Pão de Açúcar

Na tarde de ontem (5), durante realização de operação no bairro Pão de Açúcar, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares estavam passando pela rua Ivien Akel Valle, quando abordou algumas pessoas em atitude suspeita. Logo em seguida, dois autores pularam o muro de uma residência.

De imediato, a Polícia Militar entrou no imóvel e localizou 10 pedras de crack; uma bucha de maconha; um saquinho com pedras de crack trituradas, que provavelmente seriam utilizadas no preparo de cocaína; um frasco com cocaína; uma lâmina; uma balança de precisão e vários sacos plásticos.

O autor W.J.T.S. (18 anos), que havia tentado fugir pulando os muros, foi abordado e assumiu a propriedade dos materiais localizados. Com ele, a Polícia Militar localizou certa quantia em dinheiro, provavelmente proveniente da venda de drogas.

O jovem foi preso e todo material apreendido. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o outro autor que já foi identificado.