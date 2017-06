PM prende jovens no bairro Santa Terezinha e apreende pedras de crack

Na tarde de ontem (22), ao realizar patrulhamento repressivo pela rua Maria Olésia de Sá, bairro Santa Terezinha, a Polícia Militar flagrou dois jovens em atitude suspeita.

Os militares realizaram a abordagem aos autores A.M.S. (20 anos), e T.R.O. (18 anos). A PM deslocou para a residência da dupla e, após autorização, realizou busca domiciliar.

Na casa de A.M.S. foi localizada uma folha com anotações que sugerem a contabilidade da venda de entorpecentes. Já na residência do autor T.R.O., foi encontrado um recipiente plástico com a quantia de 36 pedras de crack.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante delito pela associação para a venda de substâncias entorpecentes.