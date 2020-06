PM prende motociclistas em eventos de manobras não autorizados

Na manhã de ontem (14), durante operação policial no Distrito Industrial em Araxá, a Polícia Militar foi informada pela Central de Videomonitoramento de que havia cinco motoqueiros participando de evento organizado sem autorização, praticando manobras perigosas.

Chegando ao local, a Polícia Militar percebeu o grupo realizando manobras com as motos. Os autores perceberam a presença da PM e empreenderam fuga.

Dois condutores, de 21 e 28 anos, foram perseguidos, abordados e presos em flagrante por crime de trânsito e por associação criminosa. Ressalta-se que os autores faziam uma live e postavam a ação na rede social Instagram.

As motocicletas foram removidas, as carteiras de habilitação dos dois condutores presos, foram recolhidas e os aparelhos celulares apreendidos. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os outros três condutores que evadiram.

Já por volta das 17h, durante operação policial no Distrito Industrial II em Araxá, a Polícia Militar visualizou cerca de 15 motoqueiros participando de outro evento organizado sem permissão, onde os condutores faziam malabarismos com os veículos.

Ao perceberem a presença da PM, os condutores evadiram em diversas direções. A Polícia Militar logrou êxito em abordar e prender quatro condutores de 19, 20, 21 e 27 anos de idade e apreender um adolescente de 17 anos, sendo suas respectivas motocicletas apreendidas. O autor de 21 anos e o adolescente não eram habilitados.