PM prende quadrilha responsável por vários crimes em Araxá e região

Na última sexta-feira (24), durante patrulhamento no bairro Cincinato de Ávila, a Polícia Militar visualizou um homem, de 34 anos, em atitude suspeita na porta de uma residência na rua João De Barro. Ele estava com um aparelho celular nas mãos.

Após verificação, foi constatado ser um aparelho roubado na rua Tia Nica no mesmo dia. Ele alegou que comprou o aparelho de um homem, de 30 anos, residente na av. Getúlio Vargas.

Durante diligências no local, o autor de 30 anos foi abordado e identificado junto com mais três pessoas, sendo dois adolescentes de 16 anos e um autor de 20 anos. Durante busca pessoal, foi localizado um revólver calibre 32 com um dos menores.

Na residência a PM apreendeu uma balança de precisão digital, quatro buchas de maconha, quatro aparelhos celulares e uma carabina de pressão. Durante as diligências, foi verificado que os autores estavam reunidos na casa para o fim específico de planejar e praticar crimes.

A carabina de pressão foi identificada como produto de roubo em uma fazenda no município de Perdizes. Em frente ao local da abordagem, foi localizado um veículo Fiat Palio Fire de cor preta, onde foram encontradas duas buchas de maconha. Após o desfecho da ocorrência policial, foi constatado que os envolvidos fazem parte de uma quadrilha responsável por crimes ocorridos nas cidades de Araxá, Ibiá e Perdizes.

Os aparelhos celulares e a espingarda de pressão são produtos de roubo de atuação da referida quadrilha e a droga localizada na residência, bem como abalança de precisão digital, são produtos de tráfico de drogas.

Os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a PM, o autor de 20 anos é suspeito de ser um dos autores de um homicídio ocorrido em Ibiá.