PM prende quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas no São Geraldo

Na noite de ontem (3), durante operação no bairro São Geraldo, a Polícia Militar prendeu quatro autores por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os militares estavam fazendo patrulhamento pela rua Rio de Janeiro quando perceberam uma movimentação suspeita em um imóvel. A casa é de uma pessoa bastante conhecida no meio policial. No local foram abordados dois autores, de 22 e 48 anos, sendo localizados e apreendidos:

– Dinheiro;

– Uma balança de precisão em pleno funcionamento;

– Quatro porções médias e uma grande de a cocaína, vulgarmente conhecida como “escama de peixe”.

Após diligências, foi apurado que o autor de 22 anos vendia as drogas em uma boate, sendo abordadas neste local duas autoras de 21 e 26 anos. Com uma delas foi apreendido um aparelho celular de propriedade do autor de 22 anos. Com a autora de 21 anos foi arrecadada uma pequena porção de maconha.

Diante dos fatos, os dois autores e as duas autoras foram presos em flagrante delito, juntamente com todo o material arrecadado.