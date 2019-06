PM prende suspeito de tráfico non Centro

Na noite de sábado (1º), por volta das 23, durante realização de operação policial no Centro, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os policiais abordaram o autor W.F.E.J. (18 anos) na Praça Dom Bosco, o qual estava traficando conforme imagens gravadas pelo Videomonitoramento. No ato da abordagem, o autor tentou dispensar dez pedras crack e um papelote de cocaína.

Prosseguidas as buscas, a PM também localizou certa quantia em dinheiro no bolso do autor.

Na casa do suspeito, os policiais encontraram mais 11 pedras de crack. O jovem confirmou a prática de tráfico de drogas, sendo preso em flagrante delito juntamente com toda droga arrecadada.