PM prende suspeito por tráfico de drogas e apreende menores

Uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada na tarde de ontem (10), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Leblon. Por volta das 18h, as equipes policiais receberam informações de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes na rua Pará. Diante da denúncia, os militares se deslocaram até o local para averiguação.

Ao perceberem a presença da Polícia, três suspeitos tentaram fugir, mas foram acompanhados e abordados pelos militares. Durante as buscas, foram encontradas 26 pedras de crack e dois aparelhos celulares.

Um jovem de 19 anos recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Já os outros dois envolvidos, de 16 e 15 anos, foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico.

Todos foram encaminhados ao delegado de plantão, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.