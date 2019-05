PM prende suspeitos de tráfico e apreende diversos materiais

Na noite de sábado (25), durante operação, a Polícia Militar realizou abordagem em um bar, na rua Consolação, bairro Alvorada, devido denúncias de tráfico de drogas.

Foi realizada busca pessoal nos frequentadores e proprietários. O autor E.F.L. (37 anos) negou a postar-se em posição de busca, tentando fugir do local, porém ele foi detido. Com o suspeito, a PM apreendeu 20 papelotes de cocaína, além de certa quantia em dinheiro e um telefone celular.

Com o autor J.K.M.S. (34 anos) foi localizado um papelote da mesma substância, certa quantia em dinheiro e um telefone celular. O autor E.A.R. (38 anos) e a autora I.T.S. (35 anos) também foram abordados.

Com o autor E.A.R. foram localizados 18 papelotes de cocaína. Outro invólucro com 20 papelotes semelhantes foi localizado jogado embaixo do fogão, próximo a E.A.R.

Na parte interna do balcão foram localizados 170 maços de cigarro importado das marcas Gift e Eight sem nota fiscal. Com E.A.R. foi apreendida certa quantia em dinheiro e um telefone celular, o qual recebia diversas ligações durante todo o transcorrer do evento.

Também foram apreendidos cinco cheques do emitente E.A.R., além de diversos comprovantes de depósito em contas variadas. Diante dos fatos e da denúncia, E.A.R., I.T.S. e E.F.L. foram presos por associação para o tráfico de drogas.

O autor J.K.M.S foi conduzido por posse de substância entorpecente. Todo material foi apreendido.