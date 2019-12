PM prende suspeitos de tráfico no bairro Bom Jesus

Nesta segunda-feira (15), durante realização de operação no bairro Bom Jesus, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os policiais perceberam o autor L.G.T.S. (18 anos) dispensando uma embalagem plástica. Os militares apreenderam a embalagem que continha oito pedras de crack.

O autor foi abordado e preso. A droga foi apreendida juntamente com uma lâmina com odor e resquícios de crack. Próximo ao local da abordagem a Polícia Militar abordou o autor M.M.S. (50 anos), o qual está cumprindo o regime semiaberto.

Ele carregava um volume em uma das mãos. Ao ser abordado, jogou a substância na boca e reagiu com socos e chutes, sendo contido. De acordo com a PM, o autor é conhecido no meio policial, já foi preso por tráfico de drogas e disse que reagiu porque engoliu certa quantia de maconha.

Diante dos fatos, os dois autores foram presos juntamente com todo material arrecadado.