PM prende suspeitos por tráfico de drogas

Na noite de ontem (15), durante operação nos bairros Abolição e Aeroporto, a Polícia Militar abordou o suspeito H.P.S. (20 anos) com o qual foi localizada certa quantia em dinheiro.

Indagado, o autor assumiu que havia certa quantia de entorpecente em sua casa. Na residência, a mãe do autor foi informada acerca dos fatos e acompanhou as buscas. Os militares localizaram 20 pedras de crack que renderiam cerca de 300 pedras no tamanho usualmente comercializado.

A PM também apreendeu uma balança digital e certa quantia em dinheiro. O autor informou que apenas guardava o entorpecente para o envolvido A.E.L.S. (25 anos), o qual foi localizado e abordado.

Durante a abordagem, o suspeito recebeu uma chamada telefônica de E.N.S. (41 anos), alertando o autor de que a polícia estava a sua procura.

De acordo com a PM, A.E.L.S. já possui passagem por tráfico de drogas. Diante dos fatos, H.P.S. e A.E.L.S. foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e a autora E.N.S. pelo crime de favorecimento pessoal. Todo o material foi apreendido.