PM prende três autores com drogas e posse de arma de fogo

A Polícia Militar prendeu três autores por envolvimento com o tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (24). A prisão ocorreu no bairro São Pedro após denúncia anônima. No local, os autores foram abordados e a PM apreendeu três tabletes de maconha, uma bucha de maconha, uma pistola Taurus com sete munições e certa quantia em dinheiro.

De acordo com a PM, a pistola foi furtada em Perdizes em data anterior. Os autores, sendo um de 25 anos e os outros dois de 21 anos, foram apresentados ao delegado de plantão na sede da Polícia Civil.