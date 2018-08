PM prende três pessoas por assalto à supermercado

A Polícia Militar prendeu três pessoas envolvidas em um assalto ocorrido na última sexta-feira (17), no bairro São Geraldo. O crime foi registrado em um supermercado por volta das 20h.

Segundo os funcionários do estabelecimento, um veículo parou no estacionamento do supermercado com quatro ocupantes. Três deles desceram e anunciaram o assalto. Um dos bandidos estava com um revólver. Os autores roubaram gavetas com dinheiro dos caixas e o celular de uma funcionária. Logo em seguida, o grupo fugiu pela rua Amapá.

Rapidamente, a PM localizou L.J.R.F. (26 anos) e A.S. (24 anos). Os militares encontraram o revólver usado no crime com L.J.R.F. Ele confessou ser dono da arma.

Na residência da autora A.S. foi localizada uma bucha de maconha. Já em um terreno próximo, os militares encontraram as gavetas dos caixas contendo cheques e notas fiscais.

A PM também teve êxito na prisão de um terceiro autor. O jovem S.L.P. (24 anos), apontado como participante do crime também foi conduzido.

Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. A PM ainda faz rastreamentos para tentar prender o quarto autor.