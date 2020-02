PM prende usuários e suspeitos de tráfico no Santa Mônica

Na noite de ontem (9), durante realização de operação no Bairro Santa Mônica, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Ao passar próximo à residência de um autor conhecido no meio policial pela traficância de drogas, a Polícia Militar flagrou dois indivíduos em contato com ele.

No ato da abordagem o proprietário do imóvel (21 anos) dispensou uma pedra de crack. O autor de 21 anos e os usuários de 20 e 37 anos foram presos.

Na residência foi localizada e presa a companheira do autor (22 anos), a qual tentou dispensar uma bolsa preta, contendo três invólucros plásticos com grande quantidade de crack. Com os usuários foi apreendido dinheiro para a compra da droga.

Os autores presos foram conduzidos juntamente com todo material arrecadado.