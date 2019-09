PM procura autor de furto em Araxá

Na madrugada de ontem (19), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em uma loja de venda de bicicletas no Centro de Araxá, local em que registrou um furto.

O proprietário relatou que foi informado que a porta de blindex estava quebrada. Ao chegar ao estabelecimento, deparou com a grade aberta, sem os cadeados e a porta de blindex realmente quebrada. Segundo o proprietário, foi furtada da loja uma bicicleta, marca GT Elite Karokaram, aro 29, 30 marchas, de cor branca.

Por meio do circuito de câmeras, foi possível visualizar que uma pessoa passa várias vezes pela porta comércio. Com auxílio de uma barra de metal, o autor rompe os cadeados da grade, desferindo golpes contra a porta de blindex. Logo em seguida, arremessa uma pedra, vindo a entrar na loja e levar a bicicleta.

Rastreamentos seguem no intuito de localizar o autor e material furtado. Pelas características do suspeito e das vestimentas utilizadas, este mesmo autor havia tentado furtar outra loja de venda de bicicletas no bairro São Pedro, por volta das 4h, mas desistiu da ação ao ver movimentação de pessoas próximas ao local. Toda ação também foi gravada pelo circuito de câmeras.