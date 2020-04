PM procura autor de roubo em Araxá

Na tarde de ontem (16), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Pão de Açúcar III, local em que registrou um crime de roubo.

A solicitante relatou que estava em sua loja com sua funcionária, momento em que o bandido chegou ao local. O autor entrou na loja com uma mão debaixo da camisa e anunciou o roubo, vindo a subtrair do caixa da loja certa quantia em dinheiro.

O autor também subtraiu da bolsa da solicitante certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. Logo em seguida ele fugiu pela rua Valdomira Lemos Guimarães.

Após o fato, a solicitante avisou seu marido do ocorrido, o qual decidiu ir atrás do autor com seu veículo, visualizando-o no final da Rua Valdomira Lemos Guimarães, já entrando em uma estrada de terra.

Ao perceber que estava sendo seguido, o autor se apressou e acabou tropeçando e caindo, vindo o dinheiro do roubo a se espalhar pelo chão, bem como o celular da vítima.

Como havia populares nas proximidades, o marido da vítima foi recolher o celular e o dinheiro que estava no chão e perdeu o autor de vista. Todo o produto do roubo foi recuperado.

Segundo o marido da vítima, o autor era careca e aparentava ter aproximadamente 40 anos. Rastreamentos foram realizados e seguem no intuito de localizar o autor do fato.